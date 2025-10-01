L’Aperisolidale per l’Emporio | Un aiuto con gusto e musica per le famiglie in difficoltà
Un Aperisolidale a favore dell’Emporio della solidarietà. E’ l’iniziativa organizzata dal gruppo Giovani di Confartigianato Imprese Prato per domani, 2 ottobre, dalle 18,30 alle 21. La serata inizierà con una visita guidata all’Emporio della Solidarietà, per conoscere da vicino l’impatto sociale del progetto, che ogni giorno offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. A seguire, un momento conviviale con aperitivo, musica dal vivo della band Sip & Sound e networking, pensato per unire gusto e solidarietà. Partecipando all’evento, con una donazione minima di 20 euro, le persone contribuiranno al sostegno dell’Emporio: un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande aiuto per la comunità pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it