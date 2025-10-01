L' anziano trovato morto con un tubo intorno al collo il vicino indagato non risponde al gip

Scena muta davanti al gudice per le indagini preliminari da parte di Maurizio Salvatore Gravagno, indagato per l'omicidio di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita nella sua abitazione di Fondo Saccà lo scorso 27 settembre. L'uomo, accompagnato dal suo avvocato Antonio Centorrino, non ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

