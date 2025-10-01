L' antenna è pronta ma il Comune avvia l' iter per l' asilo nido a Baida | Ora serve individuare i fondi

Lo scorso 19 settembre l’approvazione in Consiglio comunale di un ordine del giorno per la costruzione di un asilo nido in via alla Falconara, a Baida. Sei giorni fa la determinazione dirigenziale con la nomina del Rup (Responsabile unico del procedimento): si tratta dell'architetto Roberta Romeo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

