Conto alla rovescia per la tappa modenese del tour del Resto del Carlino per celebrare i 140 anni di storia del nostro giornale. L’appuntamento si terrà lunedì 6 ottobre dalle ore 18 al teatro della Fondazione San Carlo; talk e interviste a 14 ospiti speciali che si alterneranno sul palco. Non mancheranno sorprese legate all’anniversario da festeggiare insieme ai lettori. La prima è fortemente simbolica. Siamo la capitale mondiale della figurina, grazie all’intuizione della famiglia Panini che, partendo da un’edicola in corso Duomo, ha creato un’azienda che da decenni fa sognare grandi e bambini, ed è venuto naturale, quindi, pensare a una figurina celebrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anniversario del Carlino. Una storia da collezionare. La prima pagina del 1885 diventa una figurina