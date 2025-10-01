Landini | da Meloni atto irresponsabile

15.18 "La premier assume un grande atto di irresponsabilità politica perché è un suo dovere difendere quegli italiani", Così il segretario Cgil, Landini, riferendosi a Flotilla. "Un governo che rispetta la Costituzione dovrebbe stare in campo al fianco di quelle persone, questo significa essere patrioti oggi". "L'obiettivo,dal punto di vista nostro, deve proseguire anche se le navi Flotilla vengono bloccate",dice. "Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti, siamo pronti a proclamare lo sciopero generale", sottolinea Landini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

