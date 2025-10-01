Landini | Se la Global Sumud Flotilla sarà attaccata proclamiamo uno sciopero generale

”Abbiamo ritenuto necessario come Cgil, in discussione con gli altri sindacati, di poter essere in condizione di utilizzare lo strumento più forte che hanno a disposizione i sindacati, cioè il diritto allo sciopero. Di fronte al blocco, all’arresto, al sequestro, dei membri della Global Flotilla, confermiamo che siamo pronti alla proclamazione tempestiva di uno sciopero generale ”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante la conferenza stampa alla Camera in sostegno alla Global Sumud Flotilla. ”Quel blocco – spiega Landini – determinerebbe due questioni: un attentato alla sicurezza di chi è su quelle barche, un atto che in acque internazionali è un colpo all’ordine costituzionale fondato sulle carte dell’Onu e della convenzione di Ginevra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

