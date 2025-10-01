Landini il 3 ottobre sciopero per la Flotilla | Colpo alla Costituzione Furia Salvini verso la precettazione

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini sta valutando la precettazione in vista dello sciopero generale proclamato per venerdì da Cgil, Fiom e Usb. L’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso. Salvini, fanno sapere fonti del Ministero, vuole evitare che "una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani". " Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione - sono le parole dello stesso Salvini, leader della Lega -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

