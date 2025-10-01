Landini il 3 ottobre sciopero per la Flotilla | Colpo alla Costituzione Furia Salvini verso la precettazione
Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini sta valutando la precettazione in vista dello sciopero generale proclamato per venerdì da Cgil, Fiom e Usb. L’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso. Salvini, fanno sapere fonti del Ministero, vuole evitare che "una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani". " Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione - sono le parole dello stesso Salvini, leader della Lega -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: landini - ottobre
"Pronti a nuove mobilitazioni". Landini minaccia un ottobre infuocato
Landini: “Venerdì mobilitazione per Gaza. E il 25 ottobre scendiamo in piazza per i salari e la sanità e contro la guerra”
Bloccano la #Flotilla e #Landini proclama lo #sciopero per il #3ottobre: "Colpo alla Costituzione". #Salvini attacca: "Aizzate le piazze, irresponsabili". E valuta la #precettazione - facebook.com Vai su Facebook
L'Usb e la Cgil annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre in difesa della Flotilla. Coinvolti per l'intera giornata tutti i settori pubblici e privati. Il sindacato di Landini: 'L'aggressione un fatto di gravità estrema'. Quello di base: 'Attaccato il diritto interna - X Vai su X
La Cgil e l'Usb: 'Venerdì 3 sciopero generale per la Flotilla' - Per l'intera giornata, coinvolti tutti i settori pubblici e privati. Lo riporta ansa.it
La Cgil e l'Usb: 'Venerdì 3 sciopero generale per la Flotilla'. Salvini valuta la precettazione - Il ministro: 'Evitare che una minoranza irresponsabile danneggi milioni' (ANSA) ... Da ansa.it