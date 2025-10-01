Lancia una felpa incendiata nella casa della compagna | arrestato 41enne

NAPOLI, 1 OTTOBRE 2025 – Attimi di paura a Santa Lucia, dove un 41enne di origini ucraina è stato arrestato dai carabinieri dopo aver scagliato una felpa incendiata all’interno dell’abitazione della compagna. L’episodio è avvenuto al termine di una lite. L’uomo, dopo aver discusso con la donna, ha infranto il vetro di una finestra e ha lanciato all’interno la felpa a cui aveva dato fuoco. La donna non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da una telefonata al 112. Il 41enne è stato bloccato e trasferito in camera di sicurezza: dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Lancia una felpa incendiata nella casa della compagna: arrestato 41enne

In questa notizia si parla di: lancia - felpa

Napoli, lancia una felpa incendiata in casa della compagna: arrestato 41enne

Napoli, dà fuoco a una felpa e la lancia in casa della compagna dopo una lite: 41enne arrestato a Santa Lucia

Spacca finestra e lancia felpa incendiata in casa della compagna

DEPLIANT / la Lancia Beta, rigorosamente con le frecce arancioni, per i mercati centroeuropei. In Germania erano obbligatorie. #lancia #lanciabeta #lanciabetacoupe #1973 #1974 #70s #depliant #superpista #youngtimer #youngtimeritalia - facebook.com Vai su Facebook

#Buongiorno, #ChiaraFerragni lancia nuova collezione x e “sottoni”. C’è anche una membership card x entrare, come lei, nel “club degli illusi”. Nel 2021, #TommasoZorzi aveva fatto il “club dei sottoni” con maglie, felpe e tessera d’ingresso… Ops? ? http - X Vai su X

Spacca finestra e lancia felpa incendiata in casa della compagna - Spacca una finestra e lancia una felpa incendiata nella casa della compagna: è accaduto a Napoli dove un 41enne di origini ucraine è stato arrestato. Come scrive ansa.it

Napoli, dà fuoco a una felpa e la lancia in casa della compagna dopo una lite: 41enne arrestato a Santa Lucia - Al culmine di una lite, l'uomo è uscito di casa e, dopo aver infranto una finestra, ha lanciato all'interno dell'abitazione una felpa a cui aveva dato ... Segnala fanpage.it