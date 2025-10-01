L’alleanza è confermata Ma serviva più tempo

Cala il consenso di M5S, dal 7,12% del 2020 al 5,08% (dati regionali), ma non quello della consigliera regionale Marta Ruggeri che entra di nuovo in consiglio regionale. "Un risultato personale molto positivo, tra l’altro sono la candidata fanese con il maggior numero di preferenze. Sapevamo che l’alleanza con il centrosinistra avrebbe potuto portare ad una contrazione di voti per M5S ma abbiamo pensato che ne valesse la pena: la nostra era un’alleanza credibile con un programma condiviso". Cosa non ha funzionato? "Ci serviva più tempo per far comprendere agli elettori il senso del progetto e che non eravamo un’Armata Brancaleone o una accozzaglia di liste in chiave anti destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

