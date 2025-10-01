L’AI a servizio dell’archeologia Arriva Flamì la guida digitale
di Tiziana Petrelli Sette appuntamenti per viaggiare tra musei e territorio, alla scoperta dei reperti che raccontano la storia della Via Flaminia dal Giurassico all’epoca romana. È un vero e proprio viaggio nel tempo quello proposto dalla nuova edizione di Archeo Explorer, il ciclo di incontri organizzato dalla Rete Museale della Via Flaminia, che da domenica al 30 novembre proporrà passeggiate archeologiche, esperienze dirette e nuove forme di divulgazione. Novità assoluta di quest’anno è Flamì, una bambina digitale nata dall’ intelligenza artificiale. Frutto della ricerca del professor Paolo Clini dell’Università Politecnica delle Marche, Flamì è stata definita dallo stesso studioso come "una creatura che ho partorito, perché l’intelligenza artificiale permette di procreare anche a noi uomini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
