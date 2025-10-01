Lago di Garda – Crociere Didattiche con Battello a Visione Subacquea
La Startur srl dal 2006 organizza crociere ed escursioni didattiche, con la Star l’unico battello a visione subacquea sul Lago di Garda, per scoprire natura, archeologia, nautica e geologia del Lago, il tutto condito da un pizzico di avventura e di divertimento. Una esperienza unica ed indimenticabile ed un ottimo strumento d’inserimento scolastico e di . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cade in acqua nel lago di Garda dal cantiere dove lavorava: morto operaio 59enne
Road trip attorno al Lago di Garda Il lago più grande d’Italia, un viaggio tra borghi pittoreschi ?, panorami mozzafiato ? e strade tutte da vivere ?. Ogni tappa è una scoperta unica Quale posto preferisci ? Hai mai fatto il giro completo del lago - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare a Pasqua in Lombardia: dal lago di Garda al lago di Como, idee per mini crociere e visite d'arte - A un’ora di auto (o poco più, salvo code) da Milano si raggiungono borghi da cui salpare per crociere panoramiche in battello, con scali alla ... milano.corriere.it scrive
Crociera inaugurale per Agone, prima motonave ibrida del lago di Garda - Si chiama “Agone”, dal nome del pesce di lago, la prima unità ibrida, dotata cioè di propulsione diesel- Si legge su rainews.it