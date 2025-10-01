L' aereo più pazzo
In Italia, dove per ogni cosa fra strade e scorciatoie esistono sempre dieci vie diverse, per arrivare a Lamezia Terme, terra di Calabria e di prossime elezioni, c'è una sola tratta. E così ieri i leader di destra e di sinistra, tutti in missione per la nuova campagna elettorale, si sono trovati sull'unico volo disponibile. Da cui l'espressione politica «Siamo tutti sulla stessa barca». Chi c'era? Meloni e Tajani. La Schlein. E Bonelli e Fratoianni, i Franco&Ciccio della sinistra italiana. La premier viaggiava in Business, prima fila, a destra (e Tajani dietro); e Bonelli e Fratoianni, che a certi privilegi ci tengono, anche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: aereo - pazzo
