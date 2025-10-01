L?aereo più grande del mondo verrà realizzato a Grottaglie | ecco il progetto

Quotidianodipuglia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?area di Grottaglie ha buone chance di rafforzare la presenza industriale nell?aeronautica e nell?aerospazio. Dopo lo stabilimento Leonardo che da molti anni costruisce le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

A Grottaglie lo stabilimento per l’aereo più grande del mondo

laereo pi249 grande mondoIn Puglia nascerà l'aereo cargo più grande al mondo. Servirà per l'energia (e la difesa?) - A Grottaglie la base europea del WindRunner, gigante dei cieli per il trasporto di pale eoliche. Come scrive msn.com

Nascerà in Italia l’aereo più grande del mondo. «WindRunner, un super cargo per le pale eoliche» - Si chiama WindRunner ed è un cargo alto come un palazzo di quattro piani e progettato per trasportare carichi dalle dimensioni eccezionali, ad esempio ... Lo riporta corriere.it

