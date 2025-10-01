Ladri acrobati colpiscono mentre tutti dormono in casa una denuncia per furto e una per ricettazione

Avrebbero approfittato di qualche finestra lasciata aperta per arrampicarsi sulle grondaie ed entrare negli appartamenti, noncuranti del fatto che dentro casa potesse esserci qualcuno. La polizia ha denunciato due uomini di 45 e 34 anni - il primo è indagato per furto mentre il secondo per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it