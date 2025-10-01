L' Abruzzo protagonista ad Assisi delle celebrazioni per il patrono d' Italia San Francesco Marsilio | Onore immenso
L’Abruzzo sarà protagonista delle celebrazioni nazionali del 3 e 4 ottobre ad Assisi, in onore di San Francesco, patrono d’Italia. Dopo oltre vent’anni, la Conferenza Episcopale Italiana ha scelto proprio la nostra Regione per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva sulla tomba del Santo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: abruzzo - protagonista
Signori si parte: l’Abruzzo protagonista del programma televisivo sui treni storici
L'Abruzzo protagonista su La7 nella quarta puntata di “Signori si parte – treni storici in giro per l'Italia”
La costa dei trabocchi protagonista dell'app Abruzzo da vivere
Inaugurate, nella galleria Le Logge in piazza del Comune, le mostre fotografiche “Omaggio all’Abruzzo”, promosse in occasione delle festività francescane 2025, che vedono protagonista proprio l'Abruzzo e la città dell'Aquila. Sarà infatti proprio questa region - facebook.com Vai su Facebook
L'Abruzzo protagonista con 2000 pellegrini, tante anche le iniziative collaterali; in città anche il ministro Giuli - X Vai su X
CELEBRAZIONI SAN FRANCESCO: MARSILIO, - L’AQUILA – “L’Abruzzo sarà protagonista delle celebrazioni nazionali del 3 e 4 ottobre ad Assisi in onore di San Francesco, Patrono d’Italia”. Si legge su abruzzoweb.it
Abruzzo protagonista ad Assisi per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia - La Regione Abruzzo è la protagonista d'onore delle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco, Patrono d'Italia, che si terranno ad Assisi il 3 e 4 Ottobre. Come scrive terremarsicane.it