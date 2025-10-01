L' Abruzzo protagonista ad Assisi delle celebrazioni per il patrono d' Italia San Francesco Marsilio | Onore immenso

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo sarà protagonista delle celebrazioni nazionali del 3 e 4 ottobre ad Assisi, in onore di San Francesco, patrono d’Italia. Dopo oltre vent’anni, la Conferenza Episcopale Italiana ha scelto proprio la nostra Regione per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva sulla tomba del Santo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

CELEBRAZIONI SAN FRANCESCO: MARSILIO, - L’AQUILA – “L’Abruzzo sarà protagonista delle celebrazioni nazionali del 3 e 4 ottobre ad Assisi in onore di San Francesco, Patrono d’Italia”. Si legge su abruzzoweb.it

abruzzo protagonista assisi celebrazioniAbruzzo protagonista ad Assisi per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia -  La Regione Abruzzo è la protagonista d'onore delle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco, Patrono d'Italia, che si terranno ad Assisi il 3 e 4 Ottobre. Come scrive terremarsicane.it

