Torino, 1 ott. (askanews) - Intelligenza artificiale al servizio delle persone, accessibile a tutti per semplificare e migliorare l'esperienza di vita quotidiana dei propri clienti. Un cloud sovrano per mantenere la propria indipendenza in un'epoca di stravolgimenti geopolitici e un appello all'Europa ad agire subito per non soccombere e rimanere indietro in un mondo che viaggia velocemente. Questi i temi trattati dall'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, sul palco della prima giornata della Italian Tech Week, in corso alle OGR di Torino. "Il digitale ha creato una dimensione parallela nella quale la giurisdizione è molto più labile - ha spiegato -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Labriola (Tim): cloud sovrano cruciale, Europa recuperi leadership