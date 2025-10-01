Laboratori e spettacoli per bambini chiudono Dest’Arte 2025 il festival intercomunale delle arti performative

L'ottobre di Dest'Arte è dedicato ai più piccoli. Arriva a compimento la quarta edizione di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative” organizzato dalla cooperativa Agricantus di Palermo, diretta artisticamente da Vito Meccio,A Ventimiglia di Sicilia dall'1° al 3 ottobre bambini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: laboratori - spettacoli

Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film

«Imagine Bergamo»: quattro giorni di talk, laboratori e spettacoli per dare voce ai giovani

Dai laboratori scientifici agli spettacoli: 'Un pozzo di scienza' compie 20 anni

Un cartellone più che raddoppiato che mescola stand-up, family show, spettacoli internazionali, serate al buio e laboratori: il teatro si trasforma in un laboratorio della risata e della partecipazione - facebook.com Vai su Facebook

Laboratori per i bambini e fiabe teatrali chiudono “Dest’Arte” 2025 a Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso - Arriva a compimento la quarta edizione di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative” organizzato dalla cooperativa Agricantus di Pal ... Secondo blogsicilia.it

Bagnacavallo: quattro giornate di storie e laboratori, si è chiuso il festival dei bambini - Si è concluso domenica 21 settembre “Di storia in storia – festival itinerante dei bambini e delle bambine”, che per quattro giornate ha animato parchi, piazze, biblioteche e luoghi simbolici di ... Segnala ravenna24ore.it