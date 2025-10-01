Laboratori e atelier ad Arezzo gli artigiani trasformano la materia in bellezza – Il video

Non è solo la grande arte a rendere Arezzo una meta speciale. La città custodisce un’anima fatta di botteghe, laboratori e atelier dove le mani trasformano la materia in bellezza. Dall’antico mestiere del restauro alle nuove forme di ecoarte, passando per esperienze che intrecciano creatività e inclusione sociale, Arezzo continua a essere un laboratorio vivo. Le storie di Paola Baldetti, Marisa e Roberta Paggini, Andreina Carpenito raccontano un artigianato che non è semplice mestiere, ma cultura viva. Che sia restauro, ecoarte o un laboratorio sociale, ogni esperienza restituisce l’immagine di una città che non ha mai smesso di creare. 🔗 Leggi su Open.online