Laboratori e atelier ad Arezzo gli artigiani trasformano la materia in bellezza – Il video

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo la grande arte a rendere Arezzo una meta speciale. La città custodisce un’anima fatta di botteghe, laboratori e atelier dove le mani trasformano la materia in bellezza. Dall’antico mestiere del restauro alle nuove forme di ecoarte, passando per esperienze che intrecciano creatività e inclusione sociale, Arezzo continua a essere un laboratorio vivo. Le storie di Paola Baldetti, Marisa e Roberta Paggini, Andreina Carpenito raccontano un artigianato che non è semplice mestiere, ma cultura viva. Che sia restauro, ecoarte o un laboratorio sociale, ogni esperienza restituisce l’immagine di una città che non ha mai smesso di creare. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: laboratori - atelier

