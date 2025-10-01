L’abisso morale di un Occidente diviso tra Netanyahu e Albanese

Nell’invitare alla cautela sulle concrete possibilità di realizzazione del piano di Donald Trump per la Palestina, di cui pure si augura il successo, Thomas Friedman scrive sul New York Times che «l’assassinio indiscriminato di tanti israeliani davanti ai propri figli, e di bambini davanti ai propri genitori, oltre al rapimento di neonati e anziani», da parte di Hamas, il 7 ottobre 2023, e «la rappresaglia spesso indiscriminata di un esercito israeliano pronto ogni giorno a uccidere e mutilare decine di civili e bambini palestinesi per catturare un solo combattente di Hamas, riducendo Gaza in macerie», potrebbe aver fatto qualcosa che «nessuna precedente guerra arabo-israeliana era mai riuscita a fare: rendere il necessario, ovvero raggiungere la pace, impossibile». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

