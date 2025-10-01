“L’abbordaggio è iniziato” dalla nave ammiraglia Alma della Flutilla i cui membri sono stati fermati dalla forze israeliane. La Flotilla è entrata nella zona a rischio, a 75 miglia nautiche da Gaza ed è stata intercettata da decine di imbarcazioni israeliane. Alle 20.25 locali (ore 19.25 in Italia) è arrivato l’alt di Israele, fanno sapere gli attivisti che però intendono andare avanti. A bordo la tensione è alta ed è stato dichiarato “lo stato di emergenza”. Abbordaggio Flutilla, il messaggio dei militari israeliani: “Siete in zona di guerra”. “State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni”: è il messaggio che l’esercito israeliano ha trasmesso telefonicamente agli attivisti della Global Sumud Flotilla poco prima dell’abbordaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “L’abbordaggio è iniziato” il messaggio dalla nave ammiraglia Alma della Flotilla: fermati dalla forze israeliane