L' abbondante pioggia allaga il sottopasso l' auto resta intrappolata | l' intervento di sanitari e vigili del fuoco

ANCONA – Intervento congiunto di vigili del fuoco e personale sanitario nella prima mattina di oggi per prestare aiuto a un'automobilista restata intrappolata nella sua vettura nel sottopasso allagato di via Macerata. Attorno alle 6, la Croce Gialla e una squadra di Ancona hanno soccorso la donna.

