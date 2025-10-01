L' abbondante pioggia allaga il sottopasso l' auto resta intrappolata | l' intervento di sanitari e vigili del fuoco

ANCONA – Intervento congiunto di vigili del fuoco e personale sanitario nella prima mattina di oggi per prestare aiuto a un’automobilista restata intrappolata nella sua vettura nel sottopasso allagato di via Macerata. Attorno alle 6, la Croce Gialla e una squadra di Ancona hanno soccorso la donna. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: abbondante - pioggia

Lunedì segnato dall'allerta meteo: temporali e pioggia abbondante

Il nuovo M40 ALLSeason di MOMO TIRES unisce sicurezza, comfort e prestazioni in tutte le condizioni: dalla pioggia intensa alla neve abbondante, senza compromessi. Progettato per auto e SUV, è certificato 3PMSF per la guida invernale e garantisce pe - facebook.com Vai su Facebook

No, nonostante la pioggia abbondante, la neve in quota non si è fatta vedere. In molti ieri se lo chiedevano. Buongiorno a tutti da Livigno, amici! #livigno #tuttolivigno #meteolivigno #montagna - X Vai su X

Maltempo, piogge sul Nord Milano, sottopassi allagati, incidente e traffico in tilt tra Senago e Paderno Dugnano - Il centro di Dugnano, frazione di Paderno, si è ... Da ilnotiziario.net

Sottopassi allagati e smottamenti nel Fermano per il maltempo - Danni a Porto San Giorgio (Fermo) a causa del nubifragio abbattutosi sulla costa fermana la notte scorsa. Lo riporta msn.com