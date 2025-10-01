La7 Cinema si accende oggi | il palinsesto del primo giorno
Addio a La7d, al suo posto dal 1 ottobre arriva La7 Cinema, il nuovo canale free tutto dedicato al cinema: film ogni giorno, cult da non perdere e serie da scoprire. Ecco quale sarà la programmazione del primo periodo. Arriva La7 Cinema: dal 1° ottobre il canale gratuito dedicato ai film prenderà il posto di La7d sul tasto 29 del telecomando e su tutti i dispositivi connessi. L'obiettivo è chiaro: presidiare l'offerta free con un flusso quotidiano di titoli (almeno otto al giorno, circa 60 a settimana) che mescola classici, commedie, action e omaggi d'autore, intervallati da finestre informative targate TG La7 e dalla serie Joséphine, Ange Gardien. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
