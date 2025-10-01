La Volta Buona le pagelle del 1° ottobre | il segreto di Alba Parietti 7 attacco a Ballando con le Stelle 8
Si parla ancora di salute, giusta alimentazione e diete nello studio de La Volta Buona. Uno spunto che, come al solito, dà il via a discussioni di varia natura, tra consigli medici e racconti personali. È il caso di Carolina Rey, ad esempio, che alla Balivo e al suo pubblico ha svelato i problemi di salute patiti da giovanissima. Il messaggio importante di Carolina Rey. Voto: 10. Si inizia a parlare del tema col sorriso, con Caterina Balivo che sottolinea come Carolina Rey non mangi pizza da ormai 15 anni. Alla base però c’è un problema di salute. A 15 anni si è ritrovata a prendere molto peso in poco tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: volta - buona
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO FESTEGGIA IL SUCCESSO E LE NOVITÀ IN ARRIVO
Leoni è il sogno costante di Ausilio! Inter spera che sia la volta buona
Sabato sera scintillante, lunedì pomeriggio rivelatore. Dopo il debutto sulla pista di #BallandoconleStelle il 27 settembre 2025, #MartinaColombari approda nel salotto de La Volta Buona con Caterina Balivo dove – tra emozioni e confessioni intime – racconta - facebook.com Vai su Facebook
Taposiris Magna: sarà la volta buona per arrivare alla tomba di Cleopatra? https://ift.tt/iIrJKHx - X Vai su X
La Volta Buona, le pagelle del 1° ottobre: il segreto di Alba Parietti (7), attacco a Ballando con le Stelle (8) - Dalla salute al gossip, fino allo spettacolo: tanti i temi affrontati nello studio di Caterina Balivo, con Alba Parietti che ruba la scena ... dilei.it scrive