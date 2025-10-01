La voce di Annalisa illumina l’Iconic Night aspettando Milano Cortina 2026
Verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali: grande successo per la serata organizzata da Visa, Worldwide Payment Technology Partner dal 1986, e Intesa Sanpaolo, Premium Partner di Milano Cortina 2026. Un momento di riflessione e divertimento, tra talk e canzoni, intrecciando i valori di musica e sport. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: voce - annalisa
"Titolo programmatico per questo lavoro che Annalisa De Feo (piano, voce ed elettronica) e Livia De Romanis (violoncello ed elettronica), componenti del combo Dos, realizzano in perfetta armonia tra ricorso alla tecnologia e alla strumentazione acustica." - facebook.com Vai su Facebook