Verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali: grande successo per la serata organizzata da Visa, Worldwide Payment Technology Partner dal 1986, e Intesa Sanpaolo, Premium Partner di Milano Cortina 2026. Un momento di riflessione e divertimento, tra talk e canzoni, intrecciando i valori di musica e sport. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La voce di Annalisa illumina l’Iconic Night, aspettando Milano Cortina 2026