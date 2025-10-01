La vittoria non basta crollo Sinner | fuori dalla top ten
Jannik Sinner vola in finale agli ATP di Pechino ma la vittoria non basta, il campanello d’allarme preoccupa i tifosi: scivola in classifica. Il tennis è uno sport che non concede pause, e Jannik Sinner lo sa bene. L’azzurro è approdato in finale agli ATP di Pechino, confermando ancora una volta il suo status tra i migliori del circuito. Senza ombra di dubbio, i risultati parlano chiaro e la sua continuità resta impressionante. Però, dietro il successo sportivo, si nasconde un dettaglio che non lascia tranquilli i tifosi: nonostante i punti conquistati, Sinner ha subito un calo in classifica che suona come un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: vittoria - basta
Paganelli, destino in mano. Adesso basta una vittoria
CM Punk eroe a SummerSlam, ma per Apter non basta: “Vittoria poco credibile”
Mazzata terrificante per la Juve, la vittoria non basta: Tudor gelato
Abbiamo vinto! Storica vittoria: primo passo verso premi in base al reddito. Questo chiaro voto dice basta a questo sistema in cui Sergio Ermotti paga gli stessi premi di chi lavora nell’edilizia, negli ospedali, nella vendita. Tax the rich! - facebook.com Vai su Facebook
Fossi, Pd: “Basta relax, la vittoria non è scontata. Contro il Cpr mobilitiamo i cittadini” - X Vai su X
Santa Vittoria in Matenano, il sindaco Vergari: «Crollo degli stucchi della chiesa causati dal maltempo. I lavori post terremoto non c’entrano» - SANTA VITTORIA IN MATENANO Nei giorni scorsi, il crollo degli stucchi tardo barocchi del XVII secolo del Malpiedi da San Ginesio nella chiesa della Resurrezione, unica parte superstite dell'antico ... Da corriereadriatico.it
Sinner, Drake scommette 250mila euro sulla vittoria di Jannik agli Us Open: ecco quanto può incassare. I tifosi: «Porti sfiga» - Anche se non è sempre un giocatore competente – sono più le volte in cui le ... Si legge su corriereadriatico.it