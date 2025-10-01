La vittoria di Maia Sandu e la difficile marcia della Moldova verso l’Europa

Chi?in?u, Europa. È ormai una certezza, dopo che le elezioni parlamentari del 28 settembre hanno incoronato per la seconda volta consecutiva con il 50,2 per cento il partito europeista di centro-destra Pas (Partito Azione e Solidarietà), l’unico tra i contendenti con un’agenda genuinamente pro-Ue. Come spesso accade dal 1991, anno dell’indipendenza della Moldova dall’U, sono state elezioni sofferte per via della perenne ingerenza russa, ma che danno alla formazione della presidente Maia Sandu un buon margine (cinquantacinque deputati su centouno) per governare nuovamente da sola, sebbene con otto seggi in meno rispetto al 2021 e proseguire le riforme necessarie all’adesione all’Ue entro il 2030. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La vittoria di Maia Sandu, e la difficile marcia della Moldova verso l’Europa

