La vittoria dei portuali a Livorno | non scaricano la nave israeliana che se ne va Se attaccano la Flotilla sarà sciopero generale
Livorno, 1 ottobre 2025 – La nave della compagnia israeliana Zim, Virginia, ha lasciato il porto di Livorno ieri sera, dopo essere entrata nella tarda mattinata. Questo in conseguenza della mobilitazione dei lavoratori portuali che hanno incrociato le braccia per lo sciopero proclamato dalla Filt Cgil, con tanto di presidio davanti al varco della Darsena Toscana (allestito già nella giornata di lunedì). I portuali si sono rifiutati di caricare e scaricare la nave della Zim. A dare sostegno ai portuali sono arrivati anche i rappresentanti del sindacato Usb e del Gap (Gruppo Autonomo Portuali). Giuseppe Gucciardo della Filt Cgil ha commentato a fine giornata e dopo il tavolo al Palazzo del Governo convocato dal Prefetto Giancarlo Dionisi: “La nostra è stata una conquista politica, che non risolve il problema, ma ha dato voce alla volontà dei lavoratori portuali di agire per chiedere la fine del conflitto in Palestina e l’apertura di corridoi umanitari a sostegno della popolazione civile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
