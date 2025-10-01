la vis a campobasso senza stellone e zoia

Quello casalingo contro il Gubbio è stato un pareggio che oltre a tanta autostima ha portato in dote alla Vis diverse sanzioni. Oltre alla squalifica per una giornata di Zoia, a causa della rivedibile espulsione per doppia ammonizione, salteranno la trasferta di Campobasso anche mister Stellone e il direttore sportivo Michele Menga. Per il primo la squalifica è stata causata, secondo il giudice sportivo, da "una condotta irriguardosa (che gli è costata l’espulsione ndr) al settimo minuto della ripresa nei confronti dell’ arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti e contestarne l’operato"; per Menga l’espulsione e la seguente inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in tale ambito fino all’ 11 ottobre è invece dovuta ad una protesta eccessiva, al ventunesimo della ripresa, nei confronti dell’ arbitro e per una reiterazione di tale comportamento anche dopo la notifica del provvedimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

