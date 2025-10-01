La verità su Guerra Piano pandemico e Covid che Report nasconde

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigfrido Ranucci dice su Facebook che il sottoscritto sul «Giornale», quando parla di Report, non ne azzecca una e scrive cazzate. L’ultima l’avrei scritta su l’ex dg della Prevenzione Ranieri Guerra e sul Covid. Ora, quando uno ha ragione, ha ragione. Sul Covid, in passato, insieme a tanti altri giornalisti della stampa nazionale che hanno ceduto acriticamente alla narrazione mainstream del facile capro espiatorio ed alle propaggini di Report, ho scritto delle cose che non erano vere. Due, in particolare. Che il mancato aggiornamento del Piano pandemico del 2006 era responsabilità esclusiva di Ranieri Guerra e che il rapporto dei ricercatori Oms guidati da Francesco Zambon fu ritirato per colpa di Guerra perché avrebbe inchiodato l’Italia proprio sul mancato aggiornamento del Piano pandemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la verit224 su guerra piano pandemico e covid che report nasconde

© Ilgiornale.it - La verità su Guerra, Piano pandemico e Covid che Report nasconde

In questa notizia si parla di: verit - guerra

Pronto il nuovo piano pandemico 24-28. I vaccini restano strumento di prevenzione più “efficace”. In caso di necessità “sì” a misure che potrebbero limitare le ... - Ridurre gli effetti di una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria sulla salute della popolazione; consentire azioni appropriate e tempestive per il coordinamento a livello nazionale e locale ... Riporta quotidianosanita.it

verit224 guerra piano pandemicoCovid e Piano pandemico, l’ex Cts chiama in causa Guerra (ma sbaglia le date) - E sulle mascherine farlocche illegalmente sdoganate continua la faida dentro le Dogane ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verit224 Guerra Piano Pandemico