La verità su Guerra Piano pandemico e Covid che Report nasconde

Sigfrido Ranucci dice su Facebook che il sottoscritto sul «Giornale», quando parla di Report, non ne azzecca una e scrive cazzate. L’ultima l’avrei scritta su l’ex dg della Prevenzione Ranieri Guerra e sul Covid. Ora, quando uno ha ragione, ha ragione. Sul Covid, in passato, insieme a tanti altri giornalisti della stampa nazionale che hanno ceduto acriticamente alla narrazione mainstream del facile capro espiatorio ed alle propaggini di Report, ho scritto delle cose che non erano vere. Due, in particolare. Che il mancato aggiornamento del Piano pandemico del 2006 era responsabilità esclusiva di Ranieri Guerra e che il rapporto dei ricercatori Oms guidati da Francesco Zambon fu ritirato per colpa di Guerra perché avrebbe inchiodato l’Italia proprio sul mancato aggiornamento del Piano pandemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

