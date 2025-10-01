Recuperare la dimensione dei fatti, oltre le opinioni, oltre soprattutto i sensazionalismi che nient’altro fanno se non offuscare. Insomma un invito a ricercare la verità che è poi la prima "promessa" che un giornalista fa ai suoi lettori. E di giornalisti, insieme ad avvocati, criminologi, scrittori, dirigenti delle forze dell’ordine, ne è piena la prima edizione della rassegna "Zone d’ombra-Storie, trame e narrazioni" (dal 24 al 27 ottobre), frutto dell’imponente lavoro portato avanti dalla neonata associazione "Storie trame e narrazioni", con la regia e la direzione scientifica di Antonio Fusco, ex dirigente della Polizia di Stato, criminologo e scrittore, che trasformerà la nostra città in capitale della cronaca e del giornalismo investigativo per quattro giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La verità prima di tutto. Il giornalismo investigativo nella rassegna "Zona d’ombra"