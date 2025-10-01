La vecchia scuola si rifà il look | 1,3 milioni di euro per il maxi cantiere che durerà 11 mesi
È una delle scuole storiche di Monza dove hanno studiato e dove sono cresciute intere generazioni di figli di Teodolinda. Oggi quella scuola – che ormai risente del passare del tempo – si rifà il look. I 70 anni di vita della scuola Tempo di cantieri alla scuola elementare Raiberti, nell’omonima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: vecchia - scuola
Nuova MINI John Cooper Works, emozioni vecchia scuola e tecnologia moderna: primo contatto
Maturità 2025, la lettera di una docente prossima alla pensione: “La scuola è vecchia, nozionistica, ripetitiva. Si leggono sempre gli stessi libri, si fa lezione dettando appunti o leggendo a turno”
In una vecchia scuola dell’Appennino c’è una pizzeria di montagna assolutamente da provare
Ciao Caio, grande guerriero della Lega Alto Adige. Vecchia scuola, tosto e determinato, con un cuore grande. Continua a lottare con noi anche da lassù. - facebook.com Vai su Facebook
A fuoco una vecchia scuola abbandonata in via Fianona a Trieste, nei pressi del cimitero di Sant'Anna. - X Vai su X
Passo Corese, demolita la vecchia scuola elementare: quella nuova pronta per settembre 2025 - della “spianata” situata nel cuore di Passo Corese, dove è stata demolita la vecchia ... Da ilmessaggero.it
La vecchia scuola Collodi: "Sarà spazio di comunità" - Cantiere anche nella vecchia scuola "Collodi" per sistemare alcune infiltrazioni ed avere la struttura in piena sicurezza per la ripresa dell’anno scolastico. Riporta lanazione.it