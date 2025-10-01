La Turchia ha evacuato 11 attivisti dalle barche della Global Sumud Flotilla

La Turchia ha evacuato 11 attivisti, tra cui 3 cittadini turchi, dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, dopo che avevano richiesto assistenza. "Nell'ambito delle operazioni di aiuto umanitario condotte da navi civili nel Mediterraneo orientale, 11 persone, tra cui 3 cittadini. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: turchia - evacuato

La Turchia ha evacuato oggi nel Mediterraneo i passeggeri di una nave della flotta della Global Sumud Flotilla. L’imbarcazione, denominata “Johnny M” si trovava in una zona compresa nel triangolo tra Creta, Cipro ed Egitto, quando ha inviato un Sos via radi - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla a 90 miglia da Gaza, "Mai missione così vicina". Turchia: "Abbiamo evacuato 11 persone" - «Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Riporta gazzettadelsud.it

Flotilla a 75 miglia da Gaza. Superato il punto in cui fu bloccata la nave Madleen. Turchia: «Abbiamo evacuato 11 persone» - Qatar, Egitto e Turchia stanno premendo su Hamas perchè accetti la proposta presentata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Segnala ilsole24ore.com