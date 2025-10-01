La Turchia ha evacuato 11 attivisti dalle barche della Global Sumud Flotilla

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Turchia ha evacuato 11 attivisti, tra cui 3 cittadini turchi, dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, dopo che avevano richiesto assistenza. "Nell'ambito delle operazioni di aiuto umanitario condotte da navi civili nel Mediterraneo orientale, 11 persone, tra cui 3 cittadini. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turchia - evacuato

turchia ha evacuato 11Flotilla a 90 miglia da Gaza, "Mai missione così vicina". Turchia: "Abbiamo evacuato 11 persone" - «Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Riporta gazzettadelsud.it

turchia ha evacuato 11Flotilla a 75 miglia da Gaza. Superato il punto in cui fu bloccata la nave Madleen. Turchia: «Abbiamo evacuato 11 persone» - Qatar, Egitto e Turchia stanno premendo su Hamas perchè accetti la proposta presentata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Turchia Ha Evacuato 11