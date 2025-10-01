La truffa del finto prete a Rivalta di Torino | Entra nei condomini con la scusa di dover benedire gli appartamenti
La scusa di benedire casa per poi tentare una truffa. Succede a Rivalta di Torino dove il comune avvisa della presenza di un uomo che si finge prete. “In questi giorni è stata segnalata la presenza di un falso prete in borghese che, con la scusa di dover benedire gli appartamenti, ha tentato di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
