La trama dei giochi di The Witcher si basa su un errore rivela lo scrittore
Durante una sessione di domande e risposte su Reddit, Andrzej Sapkowski, creatore della saga letteraria di The Witcher, ha spiegato un curioso retroscena: l’intera idea delle scuole dei witcher, che nei videogiochi sono diventate un vero e proprio pilastro della mitologia del mondo, in realtà non appartiene al canone originale, trattandosi di un vero e proprio “errore”. L’autore ha infatti chiarito che tutto è nato da una singola frase inserita per errore ne Il Guardiano degli Innocenti. In seguito ritenne quell’accenno “narrativamente scorretto e persino dannoso”, tanto da decidere di non citarlo più in nessun altro testo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
L'autore originale di The Witcher afferma che una parte fondamentale dei giochi di CD Projekt Red è "narrativamente scorretta" - Sapkowski ha continuato spiegando che, sebbene pensi che i giochi e le serie TV basati sulle sue opere vadano bene, l'originale sarà sempre la sua rappresentazione preferita di The Witcher. Da gamereactor.it
L'autore di The Witcher critica un errore nei giochi - L'autore di The Witcher Andrzej Sapkowski rivela che un elemento narrativo importante dei videogiochi nacque da un errore nei suoi romanzi. Si legge su msn.com