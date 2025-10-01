Durante una sessione di domande e risposte su Reddit, Andrzej Sapkowski, creatore della saga letteraria di The Witcher, ha spiegato un curioso retroscena: l’intera idea delle scuole dei witcher, che nei videogiochi sono diventate un vero e proprio pilastro della mitologia del mondo, in realtà non appartiene al canone originale, trattandosi di un vero e proprio “errore”. L’autore ha infatti chiarito che tutto è nato da una singola frase inserita per errore ne Il Guardiano degli Innocenti. In seguito ritenne quell’accenno “narrativamente scorretto e persino dannoso”, tanto da decidere di non citarlo più in nessun altro testo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La trama dei giochi di The Witcher si basa su un “errore”, rivela lo scrittore