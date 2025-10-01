La tecnica dei 3 sì per farsi ascoltare dai figli anche quando non vogliono collaborare | l'idea dell'esperta

Un semplice trucco chiamato “tecnica dei 3 sì” può aiutare genitori e figli a ridurre i conflitti quotidiani. Raccontata sui social dalla parenting coach Chelsey Hauge-Zavaleta, consiste nel formulare tre domande a cui il bambino risponde affermativamente, facendolo sentire compreso e più disposto a collaborare. "Funziona anche con adolescenti e situazioni di forte emotività". 🔗 Leggi su Fanpage.it

