La tecnica dei 3 sì per farsi ascoltare dai figli anche quando non vogliono collaborare | l'idea dell'esperta
Un semplice trucco chiamato “tecnica dei 3 sì” può aiutare genitori e figli a ridurre i conflitti quotidiani. Raccontata sui social dalla parenting coach Chelsey Hauge-Zavaleta, consiste nel formulare tre domande a cui il bambino risponde affermativamente, facendolo sentire compreso e più disposto a collaborare. "Funziona anche con adolescenti e situazioni di forte emotività". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tecnica - farsi
Dopo lo scandalo di ?Mia Moglie?, spunta ?Mia Moglie 2?: foto, insulti sessisti e la tecnica per non farsi beccare. Nel gruppo chiuso già oltre 8mila iscritti
Partire da casa con : ) canna ) guadino ) zainetto Non è una tecnica di pesca, è una scelta ben precisa. Ovunque ci sia movimento, è possibile divertirsi. Capita di seguire lo stesso pesce per lunghi tratti, stando ben attenti a non farsi vedere, in attesa del mome - facebook.com Vai su Facebook