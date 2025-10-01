La tassa Zucman per chi ha più di 100 milioni di euro è discussa in Francia In Italia sarebbe possibile una tassa sui super patrimoni?

L'economista Gabriel Zucman ha scoperto che il fisco è più generoso con i ricchissimi, e propone di tassare al 2 per cento chi ha più di 100 milioni di euro di patrimonio. Si tratta di 1.800 persone: se la proposta passasse la Francia potrebbe recuperare fino a 20 miliardi di euro. Una sfida per il nuovo governo di Sébastien Lecornu. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

