La narrativa comune sull’Artico come teatro di guerra evoca immagini di ghiaccio, neve e temperature proibitive. Ma per gli addetti ai lavori ed i comandanti militari la stagione più insidiosa non è l’inverno, ma il “quinto tempo”, l’autunno e la primavera, quando il disgelo trasforma il terreno in un pantano impraticabile e gli insetti si sommano alle insidie ambientali. Il dato scientifico è inequivocabile: per volume resta appena un quarto dei ghiacci artici originari. La Groenlandia ha perso dal 1992 al 2018 oltre 4.000 gigatonnellate di ghiaccio, l’equivalente di un chilometro d’acqua sopra Miami. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Svezia addestra le truppe Nato ad operare nel Grande Nord