La Sumud Flotilla entra nella zona ad alto rischio | Manovre pericolose della marina israeliana

Mentre il mondo trattiene il fiato, la Global Sumud Flotilla, la più grande missione umanitaria mai organizzata per rompere il blocco navale su Gaza, ha varcato la fatidica soglia: la “zona ad alto rischio”, a 150 miglia nautiche (circa 278 km) dalla costa palestinese. Qui, in acque internazionali, flotille precedenti sono state attaccate o intercettate dalle forze israeliane, come nel tragico episodio del 2010 con la Mavi Marmara, in cui persero la vita nove attivisti. Oggi, oltre 50 imbarcazioni con più di 500 partecipanti da 44 paesi – tra cui medici, avvocati, parlamentari e celebrità come Greta Thunberg – navigano determinate, cariche di aiuti umanitari: cibo, medicine e formula per latte in polvere, per contrastare la carestia dichiarata dall’Onu. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Sumud Flotilla entra nella zona ad alto rischio: “Manovre pericolose della marina israeliana”

In questa notizia si parla di: sumud - flotilla

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Global Sumud Flotilla entra nella zona ad alto rischio https://tg.la7.it/cronaca/sumud-flotilla-gaza-01-10-2025-245155… - X Vai su X

Local Team. . LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Le immagini in diretta dalle barche (no audio) - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla nella zona a rischio, 'meno di 130 miglia da Gaza' - Scuderi: 'Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione'. ansa.it scrive

La Sumud Flotilla entra nella zona a rischio: "Meno di 145 miglia da Gaza" - Media: 17 morti dall'alba nella Striscia di Gaza Sarebbero almeno 17 i palestinesi rimasti uccisi nella Striscia di Gaza dalle prime ore di oggi. Scrive msn.com