La Sumud Flotilla entra nella zona a rischio
La Marina israeliana si prepara per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito. La flotilla ha annunciato l’ingresso nella zona ad alto rischio con l’intento dichiarato di forzare il blocco navale di Israele, a meno di 145 miglia nautiche da Gaza. Segnalato anche l’aumento delle attività di droni sulle imbarcazioni. Pochi minuti dopo le 2 sui canali social della Global Sumud Flotilla è stato annunciato: “Stiamo entrando nella zona ad altro rischio”. Come previsto pochi minuti più tardi la fregata Alpino della Marina Militare italiana ha comunicato alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza che non avrebbe proseguito nella rotta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
