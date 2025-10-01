La studentessa messinese Cristina Irrera riceve sui social 50mila insulti e minacce | la Polizia Postale indaga sulla campagna di odio online

Feedpress.me | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa messinese trasferita a Milano, Cristina Irrera,  che da anni racconta online vicende legate a diritti, lavoro e violenza di genere, è stata travolta da una campagna di odio online che ha trasformato i suoi profili social in un terreno di minacce e intimidazioni. Non solo insulti e violenza verbale: gli aggressori hanno diffuso dati personali, indirizzi e informazioni sul suo lavoro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la studentessa messinese cristina irrera riceve sui social 50mila insulti e minacce la polizia postale indaga sulla campagna di odio online

© Feedpress.me - La studentessa messinese Cristina Irrera riceve sui social 50mila insulti e minacce: la Polizia Postale indaga sulla campagna di odio online

In questa notizia si parla di: studentessa - messinese

studentessa messinese cristina irreraLa studentessa messinese Cristina Irrera riceve sui social 50mila insulti e minacce: la Polizia Postale indaga sulla campagna di odio online - Una studentessa messinese trasferita a Milano, Cristina Irrera , è stata travolta da una campagna di odio online che ha trasformato i suoi profili social in ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Studentessa Messinese Cristina Irrera