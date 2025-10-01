La strategia di Trump per Gaza | Ultimatum ai terroristi Friedman | troppe incognite
Roma, 1 ottobre 2025 – “Netanyahu è un giocatore di poker: abbraccia il piano di Trump e attende le reazioni dei suoi alleati di estrema destra, ma non può permettersi che il governo crolli”. È questa una delle sintesi che si possono trarre dalle parole di Alan Friedman, giornalista e scrittore statunitense, in merito alla proposta di pace per Gaza. 'Con Trump non ho accettato la nascita di uno Stato palestinese' Quanto è importante questo piano per il tycoon? “È un ultimatum per Hamas, altrimenti Trump darà il semaforo verde a Israele per ‘finire il lavoro’. Ci sono molti punti interrogativi intorno alla proposta, come la figura di Tony Blair e la soluzione ‘Due popoli, due Stati’, ma non ci rimane che attendere la decisione di Hamas e quella del governo israeliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
