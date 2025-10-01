La straordinaria impresa di Fabrizio | 700 km di corsa per aiutare i malati di Sla

Missione compiuta, anche stavolta: l'ultramaratoneta Fabrizio Amicabile ha concluso la sua corsa da Venezia a Bruxelles per sensibilizzare sulla Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica. A 65 anni, compiuti lungo il suo cammino, Amicabile ha percorso più di 700 chilometri a piedi, 1.200 km in linea. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

