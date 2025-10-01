Jannik Sinner può riavvicinare e superare Carlos Alcaraz nella classifica mondiale: tra Shanghai, Vienna e Parigi si decide il numero 1 del mondo. Dire che sarà un ottobre infuocato non rende bene l’idea di quante cose potrebbero accadere nel corso di questo mese appena iniziato. Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Shanghai subito dopo aver vinto a Tokyo e questo, inevitabilmente, ha sparigliato le carte in un nanosecondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’assenza dello spagnolo apre scenari inaspettati ma interessanti, nella misura in cui Jannik Sinner, ora numero 2 del mondo, potrà concretamente provare a ridurre il distacco e riavvicinarsi al trono che gli è appartenuto fino agli US Open. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La strada verso il trono passa da Shangai: Sinner ha i numeri per farlo