La Staveco riapre fra due settimane | Nessun ritardo

Alla fine il parcheggio dell'ex Staveco riaprirà a metà ottobre. Cioè almeno un paio di settimane dopo rispetto a quanto annunciato dall'amministrazione, dopo che il Carlino aveva raccontato di lavori un po' a rilento e di una quasi impossibile riapertura entro la fine di settembre. Palazzo d'Accursio, però, non parla di ritardi: "Come da cronoprogramma sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione – si legge in una nota condivisa ieri pomeriggio –. La struttura è stata realizzata e collaudata, in questi giorni si sta realizzando la segnaletica orizzontale, mentre nei giorni scorsi si è conclusa l'installazione della parte tecnologica.

