La SS36 riapre al traffico dopo la frana

1 ott 2025

Dopo i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Abbadia Lariana, per i quali nella mattina di oggi 1 ottobre, la SS36 ha subito delle chiusure temporanee di 20 minuti, Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della statale, chiusa lo scorso 28. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

