La squadra del Secolo d’Italia si rafforza | Giovanna Ianniello e Antonella Ambrosioni le nuove vicedirettrici
Cresce e si rafforza la squadra del Secolo d’Italia con vicedirezioni tutte al femminile. Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, su proposta del presidente della società editrice del “Secolo d’Italia” Filippo Milone, del direttore editoriale Italo Bocchino, e del direttore responsabile, Antonio Rapisarda, ha nominato vicedirettrici Giovanna Ianniello e Antonella Ambrosioni. Giovanna Ianniello, giornalista da oltre 20 anni, ha ricoperto il ruolo di coordinatore della comunicazione a Palazzo Chigi. Storica portavoce e capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, ha lavorato ai gruppi parlamentari e come ufficio stampa anche in Campidoglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
La presentazione della squadra che ha trionfato nell’ultimo campionato di Seconda categoria. Lo Stia celebra un secolo di vita. Qui Sarri ha iniziato la sua carriera
Il Bayern Monaco stende il Werder Brema per 4-0 nell'anticipo della quinta giornata di campionato. Protagonista assoluto Harry Kane, che diventa il più "veloce" a segnare 100 gol con una singola squadra in questo secolo ? Prima di lui Cristiano Ronaldo e