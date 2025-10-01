La spallata Ue alla casa | con le follie green il sogno degli italiani rischia di diventare un miraggio

Il sogno della casa di proprietà, per generazioni di italiani considerato un traguardo di vita, rischia di trasformarsi in un miraggio. Con la direttiva europea sulle case green, che entrerà in vigore tra un anno, milioni di famiglie saranno spinte in un vicolo cieco: comprare un immobile nuovo diventerà sempre più oneroso, mentre chi possiede una casa di classe energetica bassa si ritroverà con un bene svalutato e difficilmente rivendibile. Un film già visto. Basti ricordare la stagione del Superbonus 110%: presentato come la grande occasione per ristrutturare e rilanciare l’edilizia, ha finito per gonfiare i prezzi, generare cantieri infiniti e scaricare sul bilancio pubblico un conto insostenibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

