La sfilata di Dior con Jonathan Anderson propone il new nude look firmato Peter Philips

Creato con l'intenzione di purezza e freschezza da Peter Philips, direttore creativo Maquillage di Dior, il trucco ha segnato un nuovo inizio, una pagina vuota che accogliesse una collezione allo stesso tempo romantica, storica, concettuale, architettonica, servita dal migliore dei beauty look naturali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La sfilata di Dior con Jonathan Anderson propone il new nude look firmato Peter Philips

In passerella le figlie di Bianca Balti e Nicole Kidman. In front row Johnny Depp, Jenna Ortega, Rosamund Pike... chi c'era alla prima sfilata donna di Jonathan Anderson per Dior

Jennifer Lawrence, Mikey Madison, Jenna Ortega e Odessa A'zion alla sfilata di Dior a Parigi.

1974. Scatto d'epoca: Sophia con sua madre tra il pubblico di una sfilata di Christian Dior a Parigi. Un momento di eleganza e complicità, colto tra luci di passerella e mormorii di sala.

Alla sfilata Dior, la Bar Jacket aerea, gli abiti con maxi panièr, e il cappotto sbagliato. Al suo debutto Donna, Jonathan Anderson reinventa i codici della maison - Per la primavera estate 2026, il direttore creativo Jonathan Anderson ha portato ha in passerella un dialogo con il passato. Da vogue.it

Standing ovation per la prima sfilata di Jonathan Anderson per la donna Dior - estate 2026: Jonathan Anderson presenta la sua prima collezione donna. fashionunited.it scrive