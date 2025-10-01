La scuola si da appuntamento a BITUS a Città della Scienza fino al 3 ottobre

Tempo di lettura: 4 minuti Si è inaugurata oggi a  Città della Scienza, e andrà avanti fino al 3 ottobre, per la prima volta a Napoli, la quarta edizione di  BITUS, la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e delle attività didattiche fuori dalla classe. L’evento, organizzato da  CoopCulture   e Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte s.r.l  con il contributo della  Regione Campania, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per studenti, docenti e operatori culturali, tra proposte turistiche, laboratori, workshop, presentazioni e attività didattiche pensate per stimolare curiosità, autonomia, creatività e senso di comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

