La scuola in cammino per la pace | il Liceo Pieralli alla Marcia Perugia–Assisi

In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la voce dei giovani si leva per riaffermare il valore universale della pace. Domenica 12 ottobre 2025 il Liceo Pieralli di Perugia sarà presente alla Marcia Perugia–Assisi, la storica iniziativa nata da Aldo Capitini, che da oltre sessant’anni richiama migliaia di cittadini, studenti e associazioni a testimoniare contro ogni forma di violenza e sopraffazione. “ La nonviolenza è apertura all’esistenza, alla libertà, allo sviluppo di ogni essere ”, scriveva Capitini: parole che oggi assumono un significato ancora più urgente, mentre il mondo è attraversato da guerre e lacerazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La scuola in cammino per la pace: il Liceo Pieralli alla Marcia Perugia–Assisi

In questa notizia si parla di: scuola - cammino

Studenti pronti a tornare a scuola. Fiorucci: "Auguri di buon cammino"

Oggi abbiamo inaugurato l’anno scolastico, quest'anno ci siamo trovati alla scuola Rodari: buon cammino a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi e grazie a chi tutti i giorni con cura li fa crescere. - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, la rivoluzione del Colonna. Addio a quadrimestri e trimestri: "La formazione prima dei voti" - Il preside Gatteschi fa scattare la svolta dalla sezione Rondine ma per poi estenderla alle altre classi "Ci saranno verifiche, certo, tuttavia scommettiamo sulla responsabilità dei ragazzi per tutto ... msn.com scrive

Giubileo e scuola. A Catania quattro lapbook e un “dado della pace” per vivere e testimoniare la speranza - Sono il frutto del percorso didattico sull’Anno santo svolto in quattro classi di due istituti scolastici di ... Lo riporta agensir.it